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Nijerya'da Müslüman kanaat önderlerinden Devlet Başkanı'na güvenlik eleştirisi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyli Müslüman kanaat önderlerinin oluşturduğu Kuzey Liderleri Forumu (NEF), ülkedeki güvenliğin sağlanması noktasında Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve hükümetine başarısız oldukları eleştirisinde bulundu.

10.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:22Nijerya'da Müslüman kanaat önderlerinden Devlet Başkanı'na güvenlik eleştirisi
Batı ülkelerinden 'nın kuzeyli Müslüman kanaat önderlerinin oluşturduğu Kuzey Liderleri Forumu (NEF), ülkedeki güvenliğin sağlanması noktasında Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve hükümetine başarısız oldukları eleştirisinde bulundu.
Emekli asker, akademisyen ve dini liderlerden oluşan NEF adına gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Ango Abdullahi, Nijeryalıların can ve mal güvenliğinin korunamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.
Güvenlik birimlerinin üst düzey yetkililerinden bazılarının değişmesi gerektiğini savunan Abdullahi, "Buhari, yönetim şekliyle sadece ülkenin kuzeyinde değil, ülke genelindeki güvenliğin sağlanmasında başarısız oldu." ifadelerini kullandı.
Buhari'nin 2019 seçimlerinden önce güvenlik alanındaki vaatlerini yerine getiremediği değerlendirmesinde bulunan Abdullahi, güvenlik sorununun ülkenin kuzeyindeki refahı da olumsuz etkilediğini ve bölgede fakirliğin arttığını söyledi.
Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram örgütü ve silahlı çetelerin saldırılarından milyonlarca kişi olumsuz etkiliyor.

Muhammed Buhari, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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