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Nijerya'da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü

Nijerya'da bir köyde 4 kişinin ok ve yayla 5 kişinin ise bıçaklı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

19.09.2019 16:20Nijerya'da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü
Nijerya'da bir köyde 4 kişinin ok ve yayla 5 kişinin ise bıçaklı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kalesi olan Borno Eyaleti'nin başkenti Maiduguri'daki Aljilati Ngomari köyünde 9 kişi katledildi. Terörle mücadele amacıyla kurulan milis kuvvet "Sivil Ortak Görev Gücü lideri Lukman Rufai yaptığı açıklamada, 4 kişinin ok ve yayla diğer 5 kişinin ise bıçakla öldürüldüğünü belirtti. Rufai, cesetlerin çalıların arasında bulunduğunu söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda on yıldan fazla bir süredir çeşitli saldırılar düzenleyen Boko Haram örgütü, 2014 yılında yüzlerce kız çocuğunu kaçırmıştı. - ABUJA

Boko Haram, Nijerya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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