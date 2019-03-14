Nijerya'da Okul Binasının Çökmesi

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Nijerya'nın Lagos eyaletinde çöken okulun yasa dışı olduğu açıklandı.Lagos Valisi Akinwunmi Ambode, enkaz alanında incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, çöken binada faaliyet gösteren okulun yasa dışı olduğunu dile getirdi.Vali Ambode, "Bina oturmak için inşa edilmiş ve teknik olarak bir okul değil. Bu nedenle burası yasa dışı bir binadır." dedi.Çöken üç katlı binada dükkanların da olduğunu açıklayan Ambode, "Okul ve dükkanların bu binada faaliyet göstermesi için izin verilmemiş ve bina oturum amaçlı inşa edilmiş. Bu nedenle okul binada yasa dışı olarak faaliyet gösteriyordu." ifadelerini kullandı.Ambode, bölgedeki diğer birçok binanın da yapı olarak uygun olmadığını ve yıkılabileceğini sözlerine ekledi.Ülkenin güneyindeki Lagos eyaletinde dün çöken okul binasında 10 öğrenci hayatını kaybetmiş, 41 kişi kurtarılmıştı.