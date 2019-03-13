13 Mart 2019, 15:06
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Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta 3 katlı bir okul çöktü. Yerel medya, enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Nijerya'nın en büyük şehirlerinden Lagos'ta bir ilkokulun da bulunduğu üç katlı bir bina çöktü.

Itafaji bölgesinde meydana gelen olayda enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığı belirtildi. Binanın üst katında bir ilkokul bulunuyor.

Bölge Acil Durum yetkilileri çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini; aralarında ağır yaralıların da bulunduğunu duyurdu.

Ayrıca, bölgede devam eden kurtarma çalışmaları sonucu 7 öğrenci olmak üzere toplam 19 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi.

2016 YILINDA 160 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Daha önce de 2016 yılında ülkenin güneyindeki Akwa Ibom eyaletinde, henüz yapım aşamasında olan bir kilisenin metal çatısının çökmesi sonucu en az 160 kişi yaşamını yitirmişti.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

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Nijerya, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (19)
TIRCI OSMAN: bunda bi şey yok abi, geçende Kartalda binalar çöktü, deprem olsa ne olur onu bilemiyorum, akılsız başın cezasını eller ayaklar çekermiş
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TÜRK: ALLAH YARDIM ETSİN. ÜLKEMİZİ DE BENZER AFETLERDEN KORUSUN
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MUSTAFA GÜLER: Allahım sen yardımcıları ol. Yavruları sen ana babalarına bağışla.
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