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Nijerya'da ordu ile Boko Haram çatıştı: 7 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile ordu arasında çıkan çatışmada örgütün 7 üst düzey üyesi öldürüldü.

20.09.2019 17:36Nijerya'da ordu ile Boko Haram çatıştı: 7 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile ordu arasında çıkan çatışmada örgütün 7 üst düzey üyesi öldürüldü.
Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, yaptığı açıklamada, Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'a operasyon düzenlendiğini belirtti.
Sagir, operasyon sırasında ordu ile terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada, örgütün üst düzey 7 üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Çok sayıda örgüt üyesinin de kaçtığını ifade eden Sagir, örgütün kampının yok edildiği bilgisini paylaştı.
2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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