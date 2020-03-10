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Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu otobüsünün binaya çarpması sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.

10.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:20
Nijerya'da otobüs binaya çarptı: 23 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Jigawa eyaletinde yolcu otobüsünün binaya çarpması sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Audu Jinjiri, eyaletin Jahun bölgesinde yolcu otobüsünün, lastiğinin patlamasının ardından kontrolden çıkarak binaya çarptığını belirtti.
Jinjiri, kazada 23 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Nijerya, Afrika, Güncel
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