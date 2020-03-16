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- Nijerya'da patlama: 15 ölü

- Nijerya'da patlama: 15 ölü Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

16.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:12
- Nijerya 'da patlama: 15 ölü
LAGOS - Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti olan Lagos'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi. Nijeryalı yetkililer yaptığı açıklamada, patlamada 3'ü çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrası çıkan yangın sonunda yaklaşık 50 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Nijeryalı yetkililer patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - Nijerya'da patlama: 15 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler : Nijerya, Güncel

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