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Nijerya'da patlama: 30 ölü, 35 yaralı

Nijerya'nın Borno bölgesindeki bir köprüde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

07.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:13 Nijerya'da patlama: 30 ölü, 35 yaralı

'nın bölgesindeki bir köprüde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Borno bölgesinin Gamboru kasabasının Kamerun sınırındaki El Beid köprüsünde dün yerel saatle 17.00'de  el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. Yetkililer, köprü yanında pazar yeri olması nedeniyle kalabalık olduğunu, 35 kişinin de yaralandığını belirti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Kamerunlu olduğu belirtilen saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.



Nijerya, Borno, Dünya

Kaynak: DHA

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