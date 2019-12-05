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Nijerya'da patrol boru hattında büyük patlama en az 6 ölü

Nijerya'da boru hattında büyük patlama En az 6 ölüNijerya (DHA) ? Nijerya'da bir petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

05.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14
'da boru hattında büyük patlama En az 6 ölü
Nijerya (DHA) ? Nijerya'da bir petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. İnsanların yaşadığı bölgeye yakın bir alanda gerçekleşen patlamada şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği duyuruldu.
Patlama Nijerya'nın Lagos Eyaleti'nin Alimosho yerel yönetime bağlı Igando bölgesinde meydana geldi. Boru hattında meydana gelen büyük patlama sonrası aralarında çocukların da bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı; yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Boru hattındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Nijerya polisi olayın bir kundaklama sonucu olduğundan şüphelendiklerini; 2 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Nijerya'da patrol boru hattında büyük patlama en az 6 ölü

Nijerya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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