04.07.2019 14:55
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Nijerya'da petrol boru hattında patlama! 2 ölü

Nijerya

Nijerya'nın Lagos şehrindeki petrol boru hattının patlaması sonucunda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Lagos şehrinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesinde bulunan devlete ait petrol boru hattında meydana geldi. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği belirtiliyor.

33 BİN LİTRE PETROL HORTUMLANDI

Hükümet 33 bin litrelik petrolün hortumlandığını belirtti. Aynı şekilde ikinci tankere dolum yaparken hırsızların güvenlik güçleri tarafından yakalandığı ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için yere dökülen petrolü ateşe verdikleri belirtildi.
Kaynak: İHA
Nijerya, 3. Sayfa

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