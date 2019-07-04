04.07.2019 16:18
Haberler» Güncel» Haber

- Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 2 Ölü

- Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 2 ölüLAGOS - Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

- Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 2 ölü
LAGOS - Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Lagos şehrinde petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesinde bulunan devlete ait petrol boru hattında meydana geldi. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği belirtiliyor. Hükümet 33 bin litrelik petrolün hortumlandığını belirtti. Aynı şekilde ikinci tankere dolum yaparken hırsızların güvenlik güçleri tarafından yakalandığı ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için yere dökülen petrolü ateşe verdikleri belirtildi. - Nijerya'da Petrol Boru Hattında Patlama: 2 Ölü
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:25   Sokaktaki sünnet düğününde kavga çıktı, tabanca ateşlendi
17:24   Askerlik yapan arkadaşlarına uyarak hırsızlık yapmaya gelmişler
17:24   DHA YURT BÜLTENİ - 18
17:24   Isparta'da FETÖ ve PKK operasyonlarında 3 tutuklama
17:22   ADIYAMAN Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
17:22   SAKARYA Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar
17:20   Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı