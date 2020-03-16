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Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamada ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

16.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:40
Nijerya'da petrol boru hattındaki patlamada ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Lagos eyaletinde, petrol boru hattında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Ibrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, Abule Ado bölgesinde dün petrol boru hattında patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Farinloye, arama kurtarma çalışmalarında 5 cesede daha ulaşıldığını ve buna göre ölülerin sayısının 20'ye çıktığını söyledi.

Olayda çok sayıda kişinin kayıp olduğunu aktaran Farinloye, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayın bir ulusal trajedi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Nijerya, Afrika, Güncel

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