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Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı: 6 ölü - ABUJA

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensuplarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü.

22.07.2019 19:50
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensuplarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü.
IMN sözcüsü Yahya Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki yürüyüşe, polisin müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını belirtti.
Adamu, "Liderimiz Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için düzenlediğimiz yürüyüşe polis müdahale etti ve çok sayıda kişi yaralandı." dedi.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getiren Adamu, bazı IMN üyelerinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını da kaydetti.
IMN üyeleri, başkent Abuja'da düzenledikleri gösteride yolları kapatıp Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) araçlarını ateşe verdi. Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştı: 6 ölü - ABUJA
Kaynak: AA
Nijerya, Abuja, Polis, Güncel

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