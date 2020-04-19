Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Nijerya'da polislerden kadına koronavirüs dayağı

Nijerya'da polislerden kadına koronavirüs dayağıTuba KARA, (DHA) Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

19.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:04
Nijerya 'da polislerden kadına koronavirüs dayağı
Tuba KARA, (DHA) Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Nijerya'da polis memurları, sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle markete giden kadını sokak ortasında darp etti. Polisin kadına uyguladığı şiddet amatör kameraya yansıdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Nijerya'nın Osun eyaletindeki Iwo kentinde, iki polis Tola Azeez adlı kadını koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle darp etti. Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntüde iki polisin sopalarla Azeez adlı kadına rastgele vurdukları görülüyor.
POLİS MEMURLARI GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki alan olay hakkında, Nijerya polisi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis memurları Ikuesan Taiwo ve Abass Ibrahim gözaltına alındı. Haklarında işlem başlatılan polis memurlarını kınayan Emniyet Genel Müfettişi (IGP) Muhammed Adamu, sosyal medya üzerinden 'Masum bir vatandaşa yapılan gereksiz ve haksız bir saldırıdır' dedi. Nijerya’da polislerden kadına koronavirüs dayağı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Nijerya, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu Haberler
Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vatandaşlara ’bahar’ uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı Haberler
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Haberler ›› Güncel ››Nijerya'da polislerden kadına koronavirüs dayağı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin... - Haber 19:10: Muğla'da "sağlık kuruluşlarında malzeme eksiği yok" açıklaması - Haber 19:08: Diyarbakır'da emniyet ekipleri, cezaevi firarisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti,... - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen... - Haber 19:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi