Haberler » Güncel » Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı - Haber

Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'da silahlı kişilerce Zamfara eyaletinde kaçırılan 525 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

01.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:06 Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı
'da silahlı kişilerce Zamfara eyaletinde kaçırılan 525 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Ülkenin kuzeybatısında hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Zamfara Eyalet Valiliği Sözcüsü Abubakar Dauran yaptığı açıklamada, Zamfara hükümetiyle silahlı çete üyeleri arasında yapılan barış görüşmeleri sonucunda 525 rehinenin serbest bırakıldığını duyurdu.
Serbest bırakılanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirten Dauran, bu kişilerin tedavi altına alındığını kaydetti.
Dauran, bölgede yaklaşık 5 ay önce iki grup arasında yapılan barış görüşmeleri sonucunda, 2 binden fazla çete üyesinin, silahlarını hükümete teslim ettiğini söyledi.
Otlak kavgası
Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyordu.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.
Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen ay iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış akdi imzalamıştı.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54   İki termik santralin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu - Haber
16:54   Vali Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkez'ini ziyaret etti - Haber
16:54   Amasya'da panelvan ile taksi çarpıştı: 2 yaralı - Haber
16:54   Simav'da ev ve samanlık yandı - Haber
16:54   DHMİ'den Gaziantep Havalimanı'na iniş kolaylığı için yeni sistem - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
1.01.2020 16:58:16