Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisi Gana'ya ulaştı

Nijerya
açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana
'ya ulaştı.
Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Akra'daki Tema Limanı'na yanaştığını ve 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Büyükelçi Ulueren, "Kamerun'dan Fildişi Sahilleri'ne giderken 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında silahlı kişilerin saldırısına uğrayan ve 10 mürettebatı kaçırılan Türk bandıralı Paksoy-1 kargo gemisi, 15 Temmuz günü öğleden sonra Gana'nın Tema Limanı'na çekilmiştir." ifadelerini kullandı.
Gemideki 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan Büyükelçi Ulueren, "Tema Limanı'nda kendileriyle görüştük. Akra Büyükelçiliği yetkilileri halen limanda ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." dedi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemicilerin fidye için kaçırıldığı tahmin ediliyor.
Türk Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Kamerun'daki Douala Limanı'ndan Fildişi Sahili'ndeki Abidjan'a gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğradığı belirtilmişti.
Saldırı sonucu Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümünün korsanlarca kaçırıldığı ifade edilen açıklamada, "Korsanların terk ettikleri gemi Gana'daki Tema Limanına çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.