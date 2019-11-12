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Nijerya'da sarı humma salgınında 100'den fazla kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde sarı humma salgını nedeniyle son 4 ayda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

12.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:16Nijerya'da sarı humma salgınında 100'den fazla kişi öldü
Batı ülkesi 'nın Bauchi eyaletinde sarı humma salgını nedeniyle son 4 ayda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bauchi'de ağustos ayından bu yana devam eden sarı humma salgını nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletin kuzeydoğusunda 600 sarı humma vakası tespit edilirken, bunlardan 77'si hayatını kaybetti. Kuzey bölgesinde de 183 vaka tespit edildi ve bunlardan 29'u yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Benue eyaletine sıçrayan salgında da 150 vaka tespit edildi.
Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor
Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık yer alıyor.
Hükümet, 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.
Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişi aşılanmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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