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Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 29'a yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle ölü sayısı 29'a çıktı.

08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30 Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 29'a yükseldi
Batı ülkesi 'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle ölü sayısı 29'a çıktı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, eyalette sarı humma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.
Mohammed, eyalete bağlı Alkaleri, Yankari, Kirfi başta olmak üzere 8 bölgede 224 sarı humma vakasının tespit edildiğini belirterek, salgınları önlemek için çalışmaları devam edildiğini aktardı.
Bauchi eyaletinde iki ay önce sarı humma salgını nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.
Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor
Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.
NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı kampanyayla bu ay, 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Nijerya, Afrika, Sağlık

Kaynak: AA

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