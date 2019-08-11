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Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'de

Nijerya'da kaçırılmalarının ardından önceki gün serbest bırakılan 10 denizci Türkiye'ye döndü.

11.08.2019 10:08 Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'de
Nijerya'da kaçırılmalarının ardından önceki gün serbest bırakılan 10 denizci Türkiye'ye döndü.
Denizciler, THY'nin Abuja'dan kalkan 0624 sefer sayılı uçağıyla 08.40'ta İstanbul Havalimanına indi.
Polis eşliğinde TGS'ye ait bir araçla İstanbul Havalimanı VIP salonuna götürülen denizcileri burada aileleri karşıladı.
Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türkün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak kaptan da dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.
Kaçırılan 10 mürettebat önceki gün bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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