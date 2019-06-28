28.06.2019 23:37
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Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Nijerya

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 29 kişi öldürüldü.

Nijerya 'nın kuzeybatısında, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 29 kişi öldürüldü.
Operasyon Sözcüsü Ayobami Oni-Orisan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı havadan ve karadan operasyonlar yapıldığını belirtti.
Oni-Orisan, operasyonlarda 29 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını ifade ederek önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Operasyonlarda iki asker, bir polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Oni-Orisan, şiddet olayları nedeniyle bölgeyi terk edenlerin evlerine dönmeye başladıklarını kaydetti.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Kaynak: AA
Nijerya , Güncel

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