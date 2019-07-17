17.07.2019 19:51
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Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Nijerya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Abia ve Niger eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 153 çete üyesi yakalandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Abia ve Niger eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 153 çete üyesi yakalandı.
Abia Eyalet Polis Sözcüsü Ene Okon, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden bu yana eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Okon, operasyonlarda 101 silahlı çete üyesinin yakalandığını, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
Niger Eyalet Polisi Sözcüsü Sylvia Egwunwoke ise operasyonlarda 1 kişinin öldürüldüğünü, 52 çete üyesinin yakalandığını, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını bildirdi.
Egwunwoke, operasyonlarda 27 silah, 3 araç ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini belirtti.
Niger bölgesi zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Kaynak: AA
Nijerya, Afrika, Polis, Güncel

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