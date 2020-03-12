Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 18 kişi kurtarıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 18 kişi operasyonla kurtarıldı.
12.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:58
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Katsina eyaletinde, silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 18 kişi operasyonla kurtarıldı.
Katsina eyaleti Emniyet Müdürü Sanusi Buba, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Funtua bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Buba, operasyonda aralarında 13 üniversite öğrencisinin de bulunduğu 18 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonda 6 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Buba, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Katsina eyaleti Emniyet Müdürü Sanusi Buba, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Funtua bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Buba, operasyonda aralarında 13 üniversite öğrencisinin de bulunduğu 18 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonda 6 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Buba, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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