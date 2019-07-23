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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

23.07.2019 19:56 Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Zango köyünde kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Saldırıda çok sayıda kişi kaçırıldı, yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu, çok sayıda kişi de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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