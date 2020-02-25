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Nijerya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldürüldü, 10 kişi kaçırıldı.

25.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:18Nijerya'da silahlı saldırı: 3 ölü
Batı ülkesi 'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldürüldü, 10 kişi kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Rafi bölgesinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir kadın ve iki kız çocuğu yaşamını yitirirken, dördü çocuk 10 kişi kaçırıldı.
Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin bulunması için çalışmalar başlatıldığını belirtti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Son olarak, üç hafta önce eyalete bağlı Borgu bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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