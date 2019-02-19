Nijerya'da Silahlı Saldırılar

Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kaçırıldı.
Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger Eyalet Sözcüsü Ibrahim Audi
, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Shiroro ve Rafi bölgelerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.
Audi, saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin de kaçırıldığını aktardı.
Bölgede yaklaşık 3 bin 500 kişinin korkudan evlerini terk ettiğini bildiren Audi, "Evlerini terk eden insanlar, Kagara ve Pandogari bölgelerindeki okullara sığındı. NEMA da onlara temel insani malzemeler gönderdi." dedi.
Audi,Afrika,Nijerya
Kaynak: AA