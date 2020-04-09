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Nijerya'da silahlı saldırılar: 13 ölü

Nijerya'nın Benue ve Plateau eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

09.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:36
Nijerya'da silahlı saldırılar: 13 ölü
Nijerya 'nın Benue ve Plateau eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.
Benue Eyaleti Polis Sözcüsü Anene Sewuese, yaptığı açıklamada, eyaletin Tongov bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin çiftçilere saldırdığını söyledi.
Sewuese, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, 2 kişinin ise kaçırıldığını belirtti.
Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını dile getiren Sewuese, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılan kişileri bulmak için çalışma başlatıldığını kaydetti.
Miango Bölge Gençler Birliği Başkanı Lawrence Zongo ise Plateau eyaletine bağlı Gbra-Zongo köyünde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.
Zongo, saldırıda birçok evin yandığını, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.
Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Ülke zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Son olarak üç gün önce Plateau eyaletine bağlı Bassa bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Motosiklet, Plateau, Nijerya, Polis, Güncel
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