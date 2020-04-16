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Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

16.04.2020 02:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 02:42
Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Plateau ve Niger eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, yaptığı basın açıklamasında, eyaletin Huru bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ogaba, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ifade ederek, 22 evin de kül olduğunu söyledi.
Niger eyaletine bağlı Shiroro ve Madaka köylerine motosikletle gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıda 600 kişinin de korkudan evlerini terk ettiği aktarıldı.
Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölgelerde, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Plateau eyaletine bağlı Bassa bölgesinde iki hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Plateau, Nijerya, Afrika, Güncel
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