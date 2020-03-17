Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 4 yılda 42 bin kişi yerinden edildi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, son 4 yılda silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 42 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.
17.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:56
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Katsina eyaletinde, son 4 yılda silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 42 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.
Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonundan (NCFRMI) yapılan açıklamada, eyalete bağlı 7 bölgede 2016'dan bu yana devam eden silahlı saldırılar nedeniyle şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk 42 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin kamplara ve çevre okullara sığındığı kaydedildi.
NCFRMI Başkanı Basheer Garba Muhammed, hükümetin başlattığı Yeniden Yerleşim Kentsel Gelişim Projesi kapsamında yerinden edilmiş bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini açıkladı.
Ülkede son dönemde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonundan (NCFRMI) yapılan açıklamada, eyalete bağlı 7 bölgede 2016'dan bu yana devam eden silahlı saldırılar nedeniyle şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk 42 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin kamplara ve çevre okullara sığındığı kaydedildi.
NCFRMI Başkanı Basheer Garba Muhammed, hükümetin başlattığı Yeniden Yerleşim Kentsel Gelişim Projesi kapsamında yerinden edilmiş bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini açıkladı.
Ülkede son dönemde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Güncel
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor