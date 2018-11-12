Nijerya'da Sıtmaya Karşı 853 Bin Çocuk Aşılanacak

Nijerya
'nın Borno
eyaletinde sıtmayla mücadele çerçevesinde 853 bin çocuğa aşı yapılacak.
Borno Eyaleti Sağlık Bakanlığının başlattığı ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ
) desteklediği kampanyayla ilgili açıklama yapan DSÖ danışmanlarından Iniabasi Nglass, sıtmaya karşı 5 günde 853 bin çocuğa aşı yapacaklarını açıkladı.
Nglass, "Borno eyaletinin 7 bölgesinde 2 bin 700 gönüllüyle sıtmaya karşı ailelere ilaç dağıtıyoruz. Aşı kampanyamızda 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları hedefliyoruz." dedi.
Borno eyaletinde son bir yılda 3,7 milyon kişi sıtmadan etkilenirken bölgede her hafta yaklaşık 8 bin 500 sıtma vakasına rastlanıyor.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda sıtmaya karşı 2017'de yürütülen çalışmalar sayesinde 5 yaş altı 10 bin çocuk sıtmaya karşı korunmuştu.
Borno,Nijerya
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:33