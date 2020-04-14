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Nijerya'da sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası silahlı çetelere operasyon

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası hırsızlık ve silahlı saldırı girişiminde bulunan çetelere yönelik operasyonda, 130 kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:10
Nijerya'da sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası silahlı çetelere operasyon
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası hırsızlık ve silahlı saldırı girişiminde bulunan çetelere yönelik operasyonda, 130 kişi gözaltına alındı.
Yerel basında çıkan haberlere göre güvenlik güçleri, Lagos eyaletinde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası çetelere yönelik operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık girişiminde bulunan çetelere yönelik operasyonda, 130 kişi yakalandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle Nijerya'da 10 kişi hayatını kaybederken başkent Abuja ile Lagos ve Ogun eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Nijerya, Güncel
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