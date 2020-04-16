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Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü

407 vaka ve 12 koronavirüs ölümünün yaşandığı Nijerya'da güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişiyi öldürdü.

16.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:29

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırırken birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Nijerya 'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Nijerya güvenlik güçleri yasağa uymayanlara sert müdahalede bulunuyor.

18 KİŞİ YASAKLARI İHLAL ETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 36 eyaletin 24'ünde güvenlik güçleri tarafından 105 ihlalin gerçekleştirildiği aktarılırken, 18 kişinin ise güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesi ile öldürüldüğü duyuruldu.

ÜLKEDE 12 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Nijerya'nın Abuja, Lagos, Ogun eyaletlerinde koronavirüs salgını nedeni ile sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Nijerya'da toplam koronavirüs vakası 407'ye, hayatını kaybedenler ise 12'ye ulaştı.

Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Nijerya, 3. Sayfa
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Yorumlar (5)
KARAMEMET:elleri nurdan olsun . bak binlerce insan ölüyor. bizim ülkedekilerde meram anlamıyor, öldürmeleri insanlık dışı fakat dayak cennetten cıkma
Cevap Yaz 1 0
SORGULA:ben bu durumda hiç yadırgamam 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyorsa kuralara uymayan 12 Kişiler arasında varsa hasta uymayan kuralara uymayan daha çok katil
Cevap Yaz 0 3
KADİR:Bu insanlık için korona az bile
Cevap Yaz 0 4
GURBETCİ:Cahil ulke iste. Cahillerle yonetiliyor, bencil egoistler ust tepede.
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ASDAS:geride kalmışlığın cahilliğin belgesi işte, koronadan yayılmasın insanlar ölmesi diye önlem alırlarken, dışarı çıkanları öldürmek neyin nesidir? bu kadar mı beyinsiz bir topluluksunuz
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