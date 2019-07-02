02.07.2019 12:42
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Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü

Nijerya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyalet yetkililerden Christopher Avi, yerel halkın kaza yapan tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten tankerin patladığını belirtti.
Avi, "Patlamada şu ana kadar 50 kişinin cesedine ulaşıldı, 70 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu." dedi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, çevredeki evlerin kül olduğunu ifade eden Avi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Öte yandan Benue Eyalet Polis Sözcüsü Catherine Anene, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
Kaynak: AA
Nijerya , Afrika , Güncel

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