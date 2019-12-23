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Nijerya'da terör operasyonunda 30 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 30 terörist öldürüldü.

23.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:22 Nijerya'da terör operasyonunda 30 Boko Haram üyesi öldürüldü
Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 30 terörist öldürüldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram, Yobe eyaletine bağlı Damaturu bölgesinde saldırı düzenledi.
Saldırının ardından Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF), terör örgütüne yönelik düzenlediği hava operasyonunda, 30 Boko Haram üyesi öldürüldü, çok sayıda örgüt üyesi de yaralı olarak kaçtı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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