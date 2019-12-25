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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 48 örgüt üyesi öldürüldü.

25.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:22 Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü
Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 48 örgüt üyesi öldürüldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Biu bölgesinde Boko Haram üyelerine operasyon düzenlediğini, 48 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 3 teröristin yakalandığını belirtti.
Biu bölgesinde iki gün önce Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralanmıştı.
2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da terör örgütünün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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