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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 75 üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 75 örgüt üyesi yakalandı.

03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:56 Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 75 üyesi yakalandı
Batı Afrika ülkelerinden 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 75 örgüt üyesi yakalandı.
Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin farklı bölgelerinde Boko Haram terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda 75 teröristin yakalandığını bildirdi.
İliyasu, operasyonlarda çok sayıda Boko Haram üyesinin yaralı olarak kaçtığını ifade ederek, örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.
Öte yandan, Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo Isah, Mata-Mulki köyünde örgütün iki hafta önce kaçırdığı 5 genç kızın kurtarıldığını duyurdu.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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