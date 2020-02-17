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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

17.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:22Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi
Batı Afrika ülkesi 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Çad Gölü Havzası'na bağlı Kirta Wulgo bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Daramola, saldırıda örgütün eğitim kampının yok edildiğini, çok sayıda teröristin de öldürüldüğünü kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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