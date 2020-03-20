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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

20.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:32
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın eğitim kampı yok edildi
Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.
Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Alinwa bölgesinde Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı kampa hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Onyeuko, saldırıda örgütün eğitim kampının yok edildiğini, çok sayıda teröristin de öldürüldüğünü söyledi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Boko Haram, Nijerya, Güncel

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