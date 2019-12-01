Nijerya'da trafik kazası: 11 ölü, 7 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya
'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletin Rimi-Zayam kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Süleyman, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Süleyman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Süleyman, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.