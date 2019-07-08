08.07.2019 15:54
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Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü

Nijerya

Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kano-Takai kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün 3 otomobille çarpıştığını belirtti.
Mato, kazada 5'i çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Nijerya, Güncel

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