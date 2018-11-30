Nijerya'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Kampına Operasyon

Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da ordu tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı askeri eğitim kampı kontrol altına alındı.
Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Aminu Iliyasu, ülkenin güneyindeki Port Harcourt bölgesinde yasa dışı askeri eğitim kampının kontrol altına alındığını belirtti.
Albay Iliyasu, "Ordu birlikleri tarafından bölgede düzenlenen rutin operasyonlarda 100'den fazla kişinin eğitim aldığı yasa dışı askeri eğitim kampı kontrol altına alındı." açıklamasını yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgedeki operasyonların arttırıldığı bildirildi.
Nijerya'nın doğusundaki Kamerun
sınırında bulunan Benue ve Taraba eyaletlerinde bu yılın başında yasa dışı askeri eğitim kamplarına askeri operasyonlar düzenlenmişti.
Afrika,Nijerya