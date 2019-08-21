Haberler» Güncel» Haber

Nijerya'da yeni kabine açıklandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yeni bakanlar kurulunu açıkladı.

21.08.2019 18:32 Nijerya'da yeni kabine açıklandı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yeni bakanlar kurulunu açıkladı.
Devlet Başkanı Buhari yaptığı yazılı açıklamayla, kabinesindeki 43 bakanı kamuoyuna duyurdu.
Şubatta ikinci kez devlet başkanı seçilen Buhari, "Bugün 43 bakan ve başkan yardımcım ile Nijerya halkına hizmet etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Buhari ayrıca yeni dönemde ülke güvenliğinin sağlanması, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik kalkınmaya yönelik adımlar atılacağını belirtti.
Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da yeni kabinede 26 bakan ve 17 devlet bakanı bulunuyor.
Yeni kabinede, Adamu Adamu Eğitim Bakanı, Geoffrey Onyeama Dışişleri Bakanı, Abubakar Malami Adalet Bakanı, Ogbonnaya Onu Bilim ve Teknoloji Bakanı, Richard Adeniyi Adebayo Endüstri ve Ticaret Bakanı ve Sabo Nanono Tarım Bakanı olarak görev yapacak.
Petrol Bakanlığını ise Devlet Başkanı Buhari üstlendi.
Devlet Başkanı ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) lideri Buhari, 23 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde 15 milyon seçmenin oyuyla yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Muhammed Buhari, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26   Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Hükümetin ya da İçişleri...
19:24   - İsveç'teki İranlılardan rejim karşıtı protesto- İran Dışişleri Bakanı Zarif'in İsveç ziyareti...
19:24   Kalın: (Güvenli bölge) "Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor.
19:22   Başkan Güney'den sel açıklaması
19:22   Başkan Alan: "Hazırlıklarımızı yapmıştık ama yetmedi"
19:22   "Arap ülkeleri, Filistin davası ve Mescid-i Aksa'yla yeterince ilgilenmedi"
19:21   Şehit ateşi Adıyaman'a düştü