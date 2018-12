Nijerya'da Yetersiz Beslenen Milyonlarca Çocuk İçin Çağrı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:03



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) uzmanları, Nijerya'da yetersiz beslenme nedeniyle açlık ve ölümle karşı karşıya olan milyonlarca çocuk için daha fazla çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.UNICEF Beslenme Danışmanı Dr. Davis Bamidele Omotola, geçen hafta yaptığı açıklamada, Nijerya genelinde yaklaşık 35 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini ve bu çocukların çoğunun terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yaşadığını söyledi.Ülkede 5 yaş altı 25 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle açlık ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Omotola, 10 milyon çocuğun da gelişim geriliğiyle mücadele ettiğini dile getirdi.Omotola, "Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde her altı çocuktan biri ciddi yetersiz beslenmeye maruz kalıyor. Her iki çocuktan biri gelişim geriliği yaşıyor." dedi.Rakamların bunlarla sınırlı olmadığı uyarısında bulunan uzmanlar, çocuk beslenmesine yatırım yapmanın, Afrika'da sosyal ve ekonomik değişim için büyük fırsatlar sunacağını vurguladı.Uzmanlar, beslenme seviyesini yükseltmek için harcanan her bir doların 16 dolar yatırımla geri döndüğünü belirtti.#BringBackOurGirls (Kızlarımızı geri getirin) hareketinin eski sözcüsü Sesugh Akume, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yetersiz beslenme konusunu görmezden gelirsek, bu çok ciddi sonuçlar doğuracak. Bu ülkenin geleceği konusunda ciddiysek, bu konu gündemin başında olmalı." değerlendirmesinde bulundu.Bauchi eyaletindeki UNICEF beslenme uzmanı Martin Jackson, kar amacı gütmeyen kuruluşların çocukları kurtarmak için birçok şey yaptığını ancak çabaların yetersiz kaldığını söyledi.Jackson, hükümeti ve parlamentoları, yalnızca krize yönelik yeterli fon tahsis etmeye değil, aynı zamanda planın yürütülmesi için fonların serbest bırakıldığından emin olmaya çağırdı.Yetersiz beslenmenin sonuçları ve nasıl önlenebileceği konusunda halk arasında farkındalığı artırmak için çağrıda bulunan uzmanlara göre, bunun, çocuklara, özellikle de kız çocuklarına daha iyi eğitim verilmesi, kadınlara ekonomik özgürlük tanınması ve özgüven sahibi olmalarıyla aşılabileceğini savundu.Omotola, "Örneğin, eğitimli kadınların ilk 6 ay bebeklerini, eğitimli olmayanlara göre daha fazla emzirdiği kanıtlanmıştır. Bu eğitim ürünüdür. Bu tür eğitimli kadınlar, çocuklarına kötü beslenmeyi önlemek için ne tür yiyecekler verilmesi gerektiğini daha iyi biliyor." dedi.Gelişim için iletişim uzmanı Odoh Diego Okenyodo, AA muhabirine, hükümetin ve diğer paydaşların yetersiz beslenmeyle mücadele kampanyasını hızlandırarak toplumun her kesimine bilgi vermesi gerektiğini söyledi.Okenyodo, "Bilgi, farkındalığın ve bilincin oluşturulmasına yardımcı olur, çoğu zaman kişilerin doğru davranışlar sergilemesine yol açar. Yetersiz beslenmeye yol açan sebepler, insanların tercihlerinde yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.UNICEF'te iletişim uzmanı olan Geoffrey Njoku, "Sorun, örneğin kuzeydoğuda gıda eksikliği değil. Soru, ne tür bir gıda söz konusu olduğu. Anneler ve bakıcılar, çocuklarının beslenme seviyelerini artırmak için ne tür bir gıda gerektiğini bilmek zorunda. Bir çocuğa, sadece tek bir sınıf gıda verilmemeli." yorumunu yaptı.