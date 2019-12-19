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Nijerya'da yolcu otobüsüne baskında 2 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsüne yapılan baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 11 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

19.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:58 Nijerya'da yolcu otobüsüne baskında 2 kişi öldürüldü
Batı ülkelerinden 'nın Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsüne yapılan baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 11 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen polis yetkilisi, yaptığı açıklamada, Bayelsa-Abuja kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendiğini belirtti.
Baskında 2 kişinin öldürüldüğü bilgisini paylaşan polis, 11 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.
, silahlı kişilerin otobüs şirketini aradığını ve şoförün serbest bırakılması karşılığında 50 milyon naira (yaklaşık 790 bin lira) fidye istediklerini aktardı.
Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurgulayan polis, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını bildirdi.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

Nijerya, Afrika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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