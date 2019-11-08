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Nijerya'da yolsuzlukla mücadele sayesinde 560 milyon dolar ele geçirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son bir yılda yolsuzlukla mücadelede 560 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.

08.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:32 Nijerya'da yolsuzlukla mücadele sayesinde 560 milyon dolar ele geçirildi
Batı ülkesi 'da, son bir yılda yolsuzlukla mücadelede 560 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.
Nijerya Federal Başsavcısı Ebubekir Malami, başkent 'da düzenlenen "17. Yolsuzlukla Mücadele Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, ülkede ocaktan bu yana yolsuzlukla mücadelede 560 milyon dolardan fazla para ele geçirdiklerini bildirdi.
Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı İbrahim Magu da ocak-ekimde yaptıkları çalışmalarda, 890 kişinin yolsuzluktan tutuklandığını ve milyonlarca tutar değerindeki mal varlığına el konulduğunu ifade etti.
Magu, ülkede yolsuzlukla mücadele konusunda uzun zamandır bir savaşın verildiğine işaret ederek, EFCC'nin bu sorunla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı.
Yolsuzlukla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında Buhari, 15 kişilik özel komisyonla mahkemelerin takip edilmesi kararı almıştı.

Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel

Kaynak: AA

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