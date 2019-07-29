Haberler» Güncel» Haber

Nijerya'daki Boko Haram saldırısı

Türkiye, Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşanan terör saldırısını kınadı.

29.07.2019 16:05 Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
Türkiye, Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşanan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maiduguri eyaletindeki bir cenaze töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.
Örgüt üyelerinin hafta sonu Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde cenaze törenine düzenlediği saldırıda 65 kişinin öldüğü belirtilmişti. Saldırıda 11 kişinin yaralandığı, çok sayıda kişinin de kaybolduğu ifade edilmişti.

Türkiye, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08   Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası
23:07   Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
23:06   Hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası
23:06   Trump ile Johnson, ABD-İngiltere ilişkilerini görüştü
23:06   Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin iddialar
23:04   Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve "tercüme" kursları tamamlandı
23:03   Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu