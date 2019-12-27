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Nijerya'daki Calabar Festivali'nde motosiklet sürücüleri gösterileriyle göz doldurdu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın En Büyük Sokak Partisi" olarak bilinen Calabar Festivali'nde bisiklet ve motorlu taşıt sürücüleri gösteri düzenledi.

27.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:10 Nijerya'daki Calabar Festivali'nde motosiklet sürücüleri gösterileriyle göz doldurdu
Batı ülkelerinden 'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın En Büyük Sokak Partisi" olarak bilinen Calabar Festivali'nde bisiklet ve motorlu taşıt sürücüleri gösteri düzenledi.
Nijerya'nın Gine Körfezi kıyılarındaki Calabar eyaletinde yapılan festivalin 2. günü "İnsanlık" temasıyla devam etti.
Festival programı kapsamında bisiklet, motosiklet ve yarış arabaları sürücülerinin akrobatik gösterileri beğeni topladı.
Nijerya ve dışından yoğun katılımın olduğu festival 30 Aralık'a kadar sürecek.
200'den fazla kabilenin bulunduğu Nijerya'da festival programı kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden gelen dansçılar, geleneksel kabile danslarını sergileyecek.
Festival kapsamında Türkiye'den bir folklor ekibinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 20'ye yakın folklor ekibi gösteri sunacak.

Nijerya, Afrika, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

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