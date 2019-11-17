Haberler » Güncel » Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü - Haber

Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde dün düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

17.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:46Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde dün düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.
Kogi Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Busari, basına yaptığı açıklamada, Kogi'deki seçimlerde şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.
Busari, olaylarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bayelsa eyaletinde bir grubun oy sandıklarını çalma girişimi sırasında çıkan kavgada da çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:12 "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
00:06 Kanada'da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı
00:05 Türk iş insanları, İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor
00:05 Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
18.11.2019 00:29:25