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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terörle mücadelede ortak hareket çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede terörle mücadele için Afrika, Karayipler ve Pasifik Devletleri Grubu'nun (ACP) ortak hareket etmesi çağrısında buldu.

11.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:22Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terörle mücadelede ortak hareket çağrısı
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede terörle mücadele için , ve Pasifik Devletleri Grubu'nun (ACP) ortak hareket etmesi çağrısında buldu.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 9'uncu Afrika, Karayipler ve Pasifik Zirvesi düzenlendi.
Zirvede Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Devlet Başkanı Buhari'yi temsil ederek onun mesajını okudu.
Mesajda Buhari, terör eylemlerinin hem insanların güvenliği hem de uluslararası barış için ciddi tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, bölgede terörle mücadele için ACP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Terörizmin yayılmaması için ACP'nin her zaman hazır olması gerektiğine işaret eden Buhari, "Ekonomik iş birliğimizin ve ulusal kalkınmamızın gelişebilmesi için barışçıl bir ortam gerekiyor." ifadesini kullandı.

Muhammed Buhari, Karayipler, Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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