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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Katsina eyaletinde dün gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.

16.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:28Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Katsina eyaletinde dün gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Buhari'nin, Katsina eyaletine bağlı Tsauwa ve Dankar köylerinde meydana gelen ve 31 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı kınadığını bildirdi.
Buhari, Kogi hükümeti ve halkına başsağlığı dileyerek, "Bu ülkede hiç kimsenin yasalara aykırı yoluyla kendini savunma ya da intikam alma hakkı yoktur. Masum insanların canını almak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Buhari, güvenlik güçlerinin soruşturmaları esnasında halka "itidal" çağrısında bulundu.
Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Tsauwa ve Dankar köylerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda dün 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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