Nijerya nerede? Türk gemiciler nerede rehin alındı?

Nijerya'da deniz korsanları, Türk gemisi Paksoy 1'e saldırdı ve gemideki 10 kişiyi rehin aldı. Dün akşam gerçekleşen olay sonrasında rehinelerin bırakılması için diplomatik girişimlerin başlatıldığı söylendi. Fakat korsanlar ile şu ana kadar bir iletişim sağlanamadı. Peki Nijerya nerede? Saldırı nerede gerçekleşti?

SALDIRI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi Sahili'nin Abidjan Limanı'na yükü olmadan gitmekte olan Paksoy-1 yük gemisi, Nijeryalı korsanların saldırısına uğradı.

NİJERYA NEREDE?

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır. Ülkenin başkenti Abuja'dır.